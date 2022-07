Aguirre: "Va siendo tiempo de querer y defender el lugar donde vivimos"

Carlos Aguirre, compositor, pianista, guitarrista y cantor entrerriano, adelantó cómo será su concierto en Pueblo Belgrano en el marco del ciclo Música Circular y recordó momentos vividos en una de las marchas de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Por otro lado, presentó Va siendo tiempo, su disco más reciente, que tiene canciones de amor y canciones que cuentan historias de lucha como por ejemplo Don Ángel Borda -un obrero anarquista de Diamante, Entre Ríos- y Canción para Santiago -en memoria de Maldonado-. En esta nota, Aguirre también contó la historia de su sello discográfico Shagrada Medra y compartió su mirada sobre la emergencia ambiental, un tema que está presente a lo largo de toda su obra. "Son muchos los pendientes que tenemos como especie. Y son pendientes que no resisten ser abordados mañana, deben ser tratados hoy, no hay resto. Y estos pendientes tienen que ver con lograr una relación más amorosa y respetuosa con la naturaleza. No solamente cuando ponemos en la mira a las corporaciones que contaminan tanto sino hacer foco en nuestro cotidiano, cómo colaboramos, de qué manera consumimos, a ver si somos conscientes o no de nuestros consumos y nuestra manera de vivir", dijo Aguirre al desarrollar por qué Va siendo tiempo.

"En el litoral, somos correntada. El fluir es una constante. El paisaje del agua se caracteriza por el movimiento. Y también está el deseo muy grande de fundirse en los demás, en las luchas por la vida y la apropiación de nuestros paisajes, no desde un aspecto comercial, de propiedad privada, sino de querer mucho el lugar donde vivimos. Se trata de eso: querer y defender entre muchas personas el lugar donde vivimos", dijo Aguirre.

