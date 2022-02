Aguiló: "garantizar la independencia universitaria del gobierno provincial"

DESCARGAR

Durante su diálogo con el programa Muchas Gracias, Juan Carlos Aguiló, actual consejero superior de la Universidad Nacional de cuyo y precandidato a rector, afirmó que “hay un punto de partido con otros precandidatos que no pertenecemos al oficialismo de la universidad, que tenemos preocupación por el estado actual donde hay demasiada dependencia con el gobierno provincial y la pérdida de autonomía”.

“Aportar una precandidatura, significa aportar conocimiento al cumplir 30 años dentro de la Universidad y que luego de un tiempo nos permita tener una buena candidatura. También estoy dispuesto a colaborar en una fórmula electoral que sea la más competitiva”, expresó Aguiló.

“Buscamos que el proceso se ponga en marcha, hemos tenido muy buenas reuniones con los distintos precandidatos, con colegas que han aportado el abordaje de género y profundos debates. Debe ser la fórmula más competitiva para interpelar a la comunidad universitaria, no sólo para mostrar los errores de la gestión actual, sino una propuesta para el futuro. Teniendo en cuenta una amenaza muy fuerte del sector empresario. Donde nosotros vemos un derecho, muchos ven un negocio, entonces tenemos que unirnos todos los universitarios y universitarias”, aseguró el ex decano de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.