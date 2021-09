Agresiones en el local del Frente de Todos en San Martín

DESCARGAR

Rubén Cuello, referente del espacio Nuevo San Martín que pertenece al Frente de todos en ese departamento dialogó con el programa Muchas Gracias y aseguró “hemos participado con excelentes resultados en esta elección. Es una fuerza que se ha conformado hace poco tiempo, con candidatos y candidatas que representan una renovación. La recepción de la gente ha sido sumamente importante y contundente ya que hubo una votación masiva en favor de nuestro espacio”.

“A la hora de analizar el resultado de los comicios, aseguró que su diferencia de votos con el radicalismo fue sólo de 1 punto y por lo tanto podrían acceder a por lo menos dos cargos. A pesar de que son gobiernos la diferencia fue mínima”, expresó Cuello al contextualizar la ocurrencia de hechos que llamaron la atención de la agrupación.

“Han venido ocurriendo una serie de acosos sobre personas que integran el espacio como la legisladora Florencia Canali. En ese sentido Cuello recordó que es el “referente de la delegación de Pami en San Martín, lo cual nos ha dado más visibilidad”.

El funcionario y militante político explicó que ayer estaban “trabajando en su sede partidaria, cercana al municipio, donde hay actividad permanente y en el lapso de 40 minutos, dos o tres personas pasaron varias veces mirando en forma acechante. No nos habíamos dado cuenta, pero una compañera se dio cuenta. Inocentemente se me ocurre salir a la vereda y ver si efectivamente ocurría eso. Me encuentro de frente con esta persona y le pregunté si necesita hacer una consulta y la respuesta fue bastante virulenta con un insulto, una grosería fuera de contexto que marcaba su intencionalidad agresiva. Le pregunté por qué nos insultaba y me dijo si tenemos cola de paja. De allí vino una caterva de groserías e insultos”.

Finalmente, Cuello aseguró que hubo amenazas de que en el futuro “se les va a incendiar el local”. Por lo tanto, explicó que “hoy vamos a radicar la denuncia ante la fiscalía”.