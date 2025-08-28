Agredieron a Karina Milei y a Martín Ménem durante una caminata en Corrientes capital

Nicolás Yacoy conversó con Nerina Álvarez coordinadora de LRA 12 Nacional Santo Tomé y de LT 12 Nacional Paso de los Libres en la provincia de corrientes, quien participaba de la caminata junto a la Secretaria General de la Presidencia y al Diputado Nacional cuando se produjeron los disturbios.

"Sabemos que son personas que fueron pagadas para venir acá a provocar la violencia, son todos "kukas", radicales disfrazados".

Los funcionarios nacionales iniciaban una caminata por la céntrica peatonal correntina junto a candidatos locales cuando comenzaron los disturbios y la actividad debió ser interrumpida y los funcionarios nacionales retirados del lugar.