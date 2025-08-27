Agostina Hein: "Es muy lindo el apoyo que estoy recibiendo para poder desarrollarme como deportista"

La joven de Campana Agostina Hein, nadadora multimedallista en los Juegos Panamericanos Junior y campeona mundial juvenil en los 400m medley y medalla de plata en los 800 metros libre en Rumania, conversó con Diego Ramos sobre sus últimos logros en Radio Nacional.

"Este deporte requiere de mucho tiempo, entreno todos los días. Un turno de pileta y un turno de gimnasio. La secretaria de Turismo y Deportes viene ayudando, y estoy agradecida a ellos y a los sponsors. Es muy lindo sentirse apoyada por la Argentina", dijo.

Hein contó que de los estilos de natación que ella hace, se destaca más en "mariposa y crol" y tiene que esforzarse más "con el pecho". "Estuve tratando de mejorar el ritmo, pero aún lo quiero seguir trabajando", agregó.

"Mi primer modelo siempre serán mis viejos. Me han inculcado la alegría y la felicidad. Ellos me enseñan eso y son mis primeros modelos. Georgina Bardach y Delfina Pignatello me marcaron también", expresó Hein.