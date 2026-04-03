Agostina “está preocupadísima y enojadísima, ni ella ni nosotros podemos responsabilizarnos por la conducta de su papá”

Tras permanecer más de dos meses detenida en Brasil acusada de racismo, la abogada e influencer santiagueña Agostina Páez regresó a la Argentina y ya se encuentra en su provincia natal. Hernán Mundo, en “Segundo Round” conversó con la abogada brasileña de la joven para conocer el estado de la causa judicial.

Pero, a su vez, fue consultada sobre el video que se difundió en las últimas horas del padre de Agostina, el empresario Mariano Páez, en el que se lo ve en un bar realizando gestos similares a los de un mono, los mismos por los que su hija fue imputada y acusada de injuria racial.

Agostina “está preocupadísima y enojadísima”, resumió contundente la Doctora Carla Junqueira.

Admitió que ambas “tomamos con sorpresa el video, ella se enteró por la prensa y está muy enojada”, insistió.

“Ni ella ni nosotros podemos responsabilizarnos por la conducta de su papá”, explicó, “la acusada en un proceso no puede ser penalizada por hechos de terceros”.

Sin embargó, argumentó que “todo esto es un multiplicador de esa sensación de rivalidad entre las dos nacionalidades”.

Por otro lado, sobre la situación judicial de Agostina, la letrada brasileña señaló que “tenemos que esperar el fallo definitivo, el juez se debe manifestar respecto a la pena por daños morales”.