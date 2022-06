AGMER de acuerdo con extender una hora de clases en el nivel primario

El Gobernador aseguró que es “imperativo recuperar lo que la pandemia provocó en el sistema educativo” y para ello un punto importante es “agregar una hora más a la currícula”. Por su parte, el presidente del CGE aseguró que en Entre Ríos la medida se aplicará “de forma paulatina, gradual y en un universo acotado de escuelas”.

Lorena Molina, secretaria de Educación de AGMER, expresó al respecto: “La mayoría de las escuelas de Entre Ríos tienen la prolongación de jornada de una o dos horas y lo que hace el Gobernador es reafirmar esto y el compromiso de que aquellas escuelas que la están solicitando, se les de la prolongación”, agregó “en tanto y en cuanto la comunidad educativa lo esté solicitando y no sea un perjuicio a las y los trabajadores no nos oponemos, no queremos que se rompen ninguno de los acuerdos ni las paritarias salariales que tenemos” finalizó.