Agenda teatral para la segunda semana de julio

MIÉRCOLES 13

-----------

16 hs. Circo Aruna, Circo Julivan y otros

Varieté de circo

Circo Autora: Ana Lía García Villalba

Plaza de Villa Esmeralda • Salta

Entrada a la gorra

-----------

16:30 hs. El Hucumar

Chin y chan!! El Chow continúa

Teatro para las infancias Autora: Rosana Toledo

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

------------

17 hs. Circo Aruna

Circo Criollo

Circo Autora: Ana Lía García Villalba

Usina Cultural • Juramento esq. España • Salta

Entrada libre y gratuita

------------

18:30 hs. Yannali

Yannali el musical

Teatro Musical Autora: Yanna L. Butarelli

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

JUEVES 14

-----------

16 hs. Mendoza-Guantay Producciones

Cenicienta

Un cuento de amor y magia

Comedia musical Autores: Mendoza y Guantay

Casa de la Cultura • Caseros 460 • Salta

Platea VIP $1.500 • Platea $1.200 • Pullman $1.000 en boletería del Teatro.

-------------

16 hs. Circo Juliván

Desafiando el peligro

Circo Autores: Wainstein - Rodríguez

Plaza de barrio Finca Independencia • Salta

Entrada libre y gratuita

--------------

16:30 hs. Catito y Lio

Benvenuti al maji mundi de

Catito y Lio

Teatro para las infancias Autora: Mariké Muñiz

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

--------------

18:30 hs. El Hucumar

Chin y chan!! El Chow continúa

Teatro para las infancias Autora: Rosana Toledo

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

----------------

21:30 hs. Compañía Teatral Salteña

Felices los 4

Comedia Autor: Guillermo Camblor

Casa de la Cultura • Caseros 460 • Salta

Entrada general $900 en boletería del teatro

VIERNES 15

-----------

10:30 hs. El Hucumar

Chin y chan!! El Chow continúa

Teatro para las infancias Autora: Rosana Toledo

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

-----------

16 hs. Luciana Rajal y Andrea García

Secreta receta con cancioneta

Teatro para las infancias Autoras: Rajal-García

Museo Quinquela Martín • San Martín 456 • Rosario de la Frontera

Entrada libre y gratuita

----------------

16:30 hs. El Hucumar

Chini y Kalu, cantando contando y jugando un ratito

Teatro para las infancias Autora: Rosana Toledo

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

----------------

17:30 hs. La Luna Mimosa

El cuentero mañero

Comedia Autora: Liliana Castro

C.C.I. del Paseo Güemes • General Güemes

Entrada libre y gratuita

----------------

18:30 hs. Yannali

Yannali el musical

Teatro Musical Autora: Yanna L. Butarelli

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

-----------------

21 hs. Misión Mono Teatro

Impro-menú

Improvisación a la carta Autor: N. Obregón

Porquesí Casa Cultural • Anzoátegui 748 • Salta

Gral.: $500 • reservas: 387 529 2222

-------------------

21 hs. Salta Stand Up

SALTA STAND UP

Stand up Autores: varios

Pueyrredón 480 • Salta

Reservas: 387 451 6483

-------------------

21:30 hs. La Morisqueta

No somos nada (y otras maneras

familiares de arruinar un velorio)

Comedia Autores: La Quipi e Ivo Rozic

El Teatrino• Alvear y Aniceto Latorre • Salta

Gral.: $1000 • Ameghino 507 y en boletería del teatro

SÁBADO 16

-----------

10:30 hs. El Hucumar

Chin y chan!! El Chow continúa

Teatro para las infancias Autora: Rosana Toledo

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

-------------

16 hs. Circo Juliván

Desafiando el peligro

Circo Autores: Wainstein - Rodríguez

Plaza central • General Güemes

Entrada a la gorra

--------------

16:30 hs. El Hucumar

Chin y chan!! El Chow continúa

Teatro para las infancias Autora: Rosana Toledo

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

--------------

18:30 hs. El Hucumar

Chini y Kalu, cantando contando y jugando un ratito

Teatro para las infancias Autora: Rosana Toledo

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

---------------

19 hs. Gervino Pérez Valls Producciones

Sin dolores, remedios

ni angustias 2.0

Comedia Dramática Autor: Carlos Delgado

SUM • General Güemes 996 • El Carril

Entrada libre y gratuita

----------------

21:30 hs. La teoría del gran Ja! (Tucumán)

Qué harían sin mi!

Comedia Autor: Hugo Daniel Marcos

Salón Auditórium • Belgrano 1349 • Salta

Promos: 381 594 3771 • Gral: $1000 •

www.auditoriumsalta.com

-------------

21:30 hs. La Morisqueta

No somos nada (y otras maneras

familiares de arruinar un velorio)

Comedia Autores: La Quipi e Ivo Rozic

El Teatrino• Alvear y Aniceto Latorre • Salta

Gral.: $1000 • Ameghino 507 y en boletería del teatro

DOMINGO 17

-----------

10:30 hs. El Hucumar

Chin y chan!! El Chow continúa

Teatro para las infancias Autora: Rosana Toledo

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

--------------

16 hs. La banda de los notables cuchufletes

El lugar más lindo del mundo

Clown Autores: Dragone - Rajal - García

Mercado Artesanal • Av. San Martín 2555 • Salta

Entrada libre y gratuita

---------------

16 hs. Circo Juliván

Desafiando el peligro

Circo Autores: Wainstein - Rodríguez

Plaza central • General Güemes

Entrada a la gorra

----------------

16:30 hs. El Hucumar

Chin y chan!! El Chow continúa

Teatro para las infancias Autora: Rosana Toledo

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

-----------------

17 hs. La Morisqueta

Disparates en la Morisqueta

Teatro para las infancias Autora: Cristina Idiarte

Complejo Explora • La Florida 20 • Salta

Entrada libre y gratuita

------------------

17 hs. La Luna Mimosa

El cuentero mañero

Comedia Autora: Liliana Castro

Mercado Artesanal • Av. San Martín 2555 • Salta

Entrada libre y gratuita

------------------

18:30 hs. Yannali

Yannali el musical

Teatro Musical Autora: Yanna L. Butarelli

Pro Cultura Salta • Mitre 331 • Salta

Entrada general $500 en boletería del teatro

------------------

20 hs. La teoría del gran Ja! (Tucumán)

Qué harían sin mi!

Comedia Autor: Hugo Daniel Marcos

Salón Auditórium • Belgrano 1349 • Salta

Promos: 381 594 3771 • Gral: $1000 •

www.auditoriumsalta.com

------------------

REDES

Instagram: @teatroensalta

Facebook: @teatroensalta.com.ar

web: www.teatroensalta.com.ar

DESCARGAR

PROGRAMA: Saltando la Siesta

CONDUCE: Luis Gómez

DEPORTES: Fernanda Navarro, Angie Santillán y Ariel Fernández

PRODUCCIÓN y WEB: Josefina Adrover

REDES: Manuel Fernández

EMISORA: LRA4 – Radio Nacional Salta

DÍAS DE EMISIÓN: De lunes a viernes de 14 a 16 hs.

DIRECCIÓN: Dolores Plaza