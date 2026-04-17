Agenda del viaje del presidente Javier Milei a Israel

El presidente Javier Milei y su comitiva viajarán este fin de semana al Estado de Israel, donde mantendrá numerosas actividades.

Su avión partirá este sábado 18 de abril a las 11 y tiene previsto llegar al país del Medio Oriente el domingo 19 a las 3:30 (hora argentina).

Una hora después de su arribo a Israel, visitará el Muro de los Lamentos; y después mantendrá un encuentro con el primer ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu

Entre las actividades de ese día están contemplados el anuncio del vuelo inaugural de la aerolínea israelí El Al, la firma de acuerdos y declaraciones conjuntas, y una reunión ampliada.

Y, en el cierre de la jornada, la pregrabación de la Ceremonia del 78vo Día de Independencia de Israel (encendido de antorchas) en Monte Herzl.

Ese día también está previsto que el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, se reúna con su par israelí Gideon Sa'ar.

El lunes, el Presidente recibirá el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan.

Más tarde se reunirá con su par israelí, Isaac Herzog; y, después, visitará la Yeshivá Hebron donde será condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos.

En tanto, el martes 21 está previsto un encuentro con rabinos y la visita a la Iglesia del Santo Sepulcro.

Tras su participación en la ceremonia por el 78vo Día de la Independencia de Israel (encendido de antorchas), visitará el Muro de los Lamentos.

A las 17:30 (hora argentina) está prevista la partida del Presidente y su comitiva de regreso a la Argentina, con llegada al país el día siguiente a las 10.