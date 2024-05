Agenda de Javier Milei nos EUA

O presidente Javier Milei chegou a Los Angeles no domingo e ontem, segunda-feira (06/05), discursou sobre convergência econômica na conferência global de investidores organizada pelo Milken Institute.

O chefe de Estado também se encontrou com Elon Musk e teve uma reunião com Gianni Infantino, presidente da FIFA.

Acompanhe a reportagem é da TV Pública argentina.

DESCARGAR