Agarrate Catalina vuelve a Buenos Aires para celebrar el carnaval

El director de Agarrate Catalina, Yamandú Cardozo, conversó con Adrián Korol por Radio Nacional sobre sus inicios y anécdotas de sus giras. El recorrido que hará en el país incluirá el sábado 14 de febrero en el Festival Noches del Lunario, continuará el domingo 15 de febrero en el Cosquín Rock, y culminará el martes 17 de febrero con una presentación en Ciudad Cultural Konex, en Buenos Aires, en el marco del feriado de Carnaval.

"Siempre hemos salido bien del concurso, La Catalina en lo que va de este siglo aún habiendo salido 12 veces, es la murga que más ganó. Ha estado muy acostumbrada a esa presión", dijo.