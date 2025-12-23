África se divide en dos: un pulso subterráneo impulsa lava hacia la superficie y creará un nuevo océano

En las profundidades de la región de Afar, en el Cuerno de África, un proceso geológico avanzado reconfigura, milímetro a milímetro, la corteza terrestre y acabará creando un nuevo océano, el primero que será documentado por la humanidad.

Un estudio reciente elaborado por la Universidad de Southampton y publicado en Nature Goescience ha identificado un fenómeno clave en la ruptura continental: el manto bajo Afar pulsa de manera rítmica, generando tensiones que desgarran el continente africano desde sus entrañas y lo divide en dos.

Eduardo Malagnino, docente de la Universidad de Buenos Aires, en diálogo con Nunca es Tarde, sostuvo que "África está pasando por un proceso de partición continental en la parte oriental. En este caso, se estiran las rocas, se parten y se hunden".

El profesor de la maestría en medio ambiente de la UBA, además, remarcó que "son áreas que se están llenando de agua, se están formando lagos".