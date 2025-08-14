Afirman que a la causa YPF le falta tiempo para llegar a una definición

Ignacio Labaqui, licenciado en Ciencias Políticas con especialización en Relaciones Internacionales, consideró que los tribunales de Nueva York aún tomarán tiempo para llegar a una definición.

“Se llega de un modo particular a esa cifra que es un poco exorbitante, de 16 mil millones de dólares que determinó la jueza (que tendría que pagar el estado nacional); pero para llegar a la instancia definitiva de la Corte creo que hay mínimo un año y allí se verá”, señaló el especialista en una entrevista con el programa Viva la Pepa, de Radio Nacional.

En ese sentido, agregó: “La Argentina, me parece, por lo que uno discute con abogados, puede no solo discutir el fallo, sino también la cifra dispuesta por la de la jueza Preska”.

Labaqui dijo también que el de YPF “es un caso de mala pala praxis de 2012, cuando se hizo la expropiación (durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), o incluso previo cuando se hizo entrar a un grupo privado a la empresa por la ventana, y comprando la participación con los dividendos que iba a recibir, en un tema que algún día habrá que investigar.