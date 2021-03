Afiliados al SUMAR protestaron por el inicio urgente de paritarias

Se lleva adelante la segunda jornada de una protesta de 72 horas por parte de trabajadores de la Salud afiliados al Sindicato Único de Médicos Argentinos (SUMAR).

En diálogo con el programa Despertate Nacional, Noemí Díaz, referente de la Asociación explicó que “lunes, martes y viernes es un paro donde se atienden todas las emergencias en los distintos servicios, miércoles y jueves es un paro sin concurrencia”. A su vez manifestó que “fundamentalmente hemos solicitado de carácter urgente la paritaria ya que en el año 2020 no tuvimos ningún incremento salarial, es un sector que no paró durante los 365 días del año para atender la pandemia. “Es urgente sentarse a ver la recomposición salarial porque no llegamos a fin de mes, teniendo en cuenta la inflación que hubo del 38.1% en el noroeste Argentino más la proyección inflacionaria que se viene“, consideró la dirigente.

Al cierre de esta edición, desde el SUMAR confirmaron a Radio Nacional Mercedes Sosa, que el Ministerio de Gobierno citó a los referentes de la Asociación a reunión paritaria el día lunes 8 de marzo a las 08.30 horas para debatir la recomposición salarial del sector. “Trabajamos en pandemia, ahora debe comenzar nuestro reconocimiento”, expresaron.