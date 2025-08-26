AFA anunció la venta de entradas para ver a la Selección Argentina frente a Venezuela

La Selección Argentina vuelve a casa y el Monumental ya se prepara para una nueva fiesta. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó los precios y el cronograma de venta de entradas para el duelo frente a Venezuela, que se jugará el jueves 4 de septiembre, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026.

El proceso de venta comenzará este martes 26 de agosto a las 17 horas, con preventa exclusiva para clientes de American Express.

Un día después, el miércoles 27, a la misma hora, se abrirá la venta general.

Como ya es costumbre, las localidades podrán adquirirse a través de los canales oficiales, y se espera una alta demanda: el regreso de Lionel Messi, que integra la lista preliminar, es el gran atractivo para los hinchas.

Los precios se ajustan a la ubicación en el estadio:

-Popular: $90.000 (menores: $29.000)

-Sívori y Centenario altas: $158.000

-Sívori y Centenario medias: $320.000

-San Martín y Belgrano altas:$260.000

-San Martín y Belgrano bajas: $450.000

-San Martín y Belgrano medias: $480.000

El retiro de tickets será presencial en las boleterías del Monumental el sábado 30 de agosto (de 9 a 13) y los días lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre (de 9 a 15).

Desde la organización recordaron que los menores de 3 años no pagan, pero a partir de esa edad se abona la tarifa completa.

Las personas con discapacidad, en tanto, deberán gestionar previamente el acceso en [www.deportick.com](http://www.deportick.com).

El estadio abrirá sus puertas desde las 16.30 el día del encuentro y, como siempre, se recomienda llegar temprano para evitar largas filas y demoras.

En lo deportivo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega como líder de la tabla con 35 puntos, seguido por Ecuador y Brasil, ambos con 25, mientras que Venezuela, con 18 unidades, pelea por mantenerse en zona de repechaje.

La lista preliminar trajo novedades: nombres jóvenes como Alan Varela, Valentín Carboni, Claudio “Diablito” Echeverri, Franco Mastantuono, Julio Soler y José López se suman a los convocados, junto con los regresos de Marcos Acuña y Lionel Messi.

La sorpresa, en cambio, fue la ausencia de Alejandro Garnacho, quien no estará disponible para esta fecha FIFA.

Después de cerrar las Eliminatorias en septiembre, la Scaloneta ya tiene planificada una gira por Estados Unidos en octubre y viajes a Angola e India en noviembre, en el marco de su preparación para el Mundial 2026.

Entre cantos, banderas y el fervor intacto, el Monumental se prepara para vivir otra noche histórica junto a los campeones del mundo.