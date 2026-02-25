Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con superávit y sin transferencias del Estado

Por primera vez desde que la compañía fue reestatizada en 2008, Aerolíneas Argentinas finalizó 2025 sin recibir fondos del Estado Nacional y con un superávit operativo de 112,7 millones de dólares, casi el doble de los 56,6 millones obtenidos en el ejercicio 2024.

Con una facturación total por encima de los 2.220 millones de dólares, 2025 se posicionó como el segundo año consecutivo de superávit, un hecho inédito en la historia reciente de la compañía.

“Este resultado afianza la dirección que adoptamos durante los últimos dos años, en los que pusimos el foco en la reducción de costos y en la maximización de la rentabilidad”, afirmó Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas.

Según Lombardo, “Aerolíneas Argentinas demostró que puede competir en igualdad de condiciones con otras compañías de la industria, reafirmando su compromiso indeclinable con la seguridad operacional y la calidad de su servicio”.

Entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas registró una pérdida operativa promedio de 400 millones de dólares anuales a nivel EBIT; y, desde su reestatización, la empresa demandó al Estado más de 8.000 millones de dólares en transferencias directas.

Desde el punto de vista operativo, la compañía voló igual cantidad de horas a las de 2024, con un factor de ocupación de 83% sobre un promedio de 300 vuelos diarios, en los que viajaron 35.016 pasajeros por día.

El total de pasajeros transportados durante 2025 alcanzó los 12.781.016 y el factor de cumplimiento fue de 99,4%, lo que se tradujo en una valoración positiva de la calidad y confiabilidad del servicio por parte de los clientes.

En paralelo, Aerolíneas redujo 41% su deuda bancaria y financiera -de 341,9 a 207,4 millones de dólares entre diciembre de 2023 y el mismo mes de 2025- como parte de una política sostenida de saneamiento de sus cuentas.

Gracias a estas medidas de reducción de costos, la compañía anunció la incorporación de 18 nuevas aeronaves para fortalecer y modernizar su flota, en un camino orientado a impulsar la eficiencia y la rentabilidad de sus operaciones.

En este proceso, para el cual ya se están buscando oferentes, se prevé la incorporación de cuatro Airbus A330neo, ocho Boeing 737 MAX 10, cuatro Boeing 737 MAX 9 y dos Boeing 737 MAX 8.