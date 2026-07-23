Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de 20 nuevos aviones

En la Feria Internacional de Farnborough, la compañía aerocomercial confirmó su plan de renovación de 25 por ciento de su flota total y de 60 por ciento de su flota de largo alcance en el período 2027-2031, presentado en noviembre pasado.

Financiada íntegramente con recursos propios, se formalizó la adquisición de 20 nuevos aviones: 14 de ellos con cronograma de entrega definido, dos ya contratados y otros cuatro actualmente en proceso de incorporación.

Las primeras aeronaves comenzarán a sumarse a la flota a partir del primer trimestre de 2027, con la llegada de un nuevo Boeing 737 MAX 8; y, en la flota de largo alcance, el cronograma incluye el ingreso de los Airbus A330neo a partir del primer semestre de 2028.

“La firma de estos acuerdos en Farnborough es un mensaje claro de confianza de la industria hacia nuestra compañía, y es el resultado de una planificación de largo plazo y de una gestión orientada a la eficiencia, la rentabilidad y la mejora de nuestro producto”, afirmó Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas.

Para Lombardo, “también es la demostración de que el trabajo realizado en los últimos años nos permite volver a invertir, renovar la flota y seguir creciendo sobre bases sustentables”.

La incorporación de los A330neo permitirá avanzar en la renovación de la operación internacional, sumar capacidad y mejorar la eficiencia de la flota de largo radio.

Por su parte, los Boeing 737 MAX 10 y MAX 8 estarán destinados a fortalecer la red doméstica y regional, con aviones de nueva generación, mayor capacidad y mejor eficiencia por asiento.

El plan incluye además la modernización de las cabinas de la flota A330 actualmente en servicio y la incorporación progresiva de nuevas propuestas comerciales para los pasajeros de largo alcance.

Este programa de inversión fue posible gracias a los resultados obtenidos por Aerolíneas Argentinas en los últimos ejercicios.

En 2024, la compañía obtuvo un resultado operativo positivo de 56,6 millones de dólares, según sus estados contables auditados por KPMG.

Y, en 2025, ese resultado ascendió a 120,7 millones de dólares, sin recibir transferencias del Estado nacional por primera vez desde que se convirtió en el principal accionista de la empresa.