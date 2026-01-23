Advierten sobre una ola de frío extremo en Estados Unidos

Una tormenta invernal inusualmente brutal está a punto de azotar a más de 160 millones de estadounidenses a partir de este viernes, ya que un vórtice polar extendido envía una devastadora ráfaga de aire ártico, trayendo intensas nevadas y lluvias heladas.

Gabriel Lojero, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, dialogó con el equipo de Ramos generales y expresó que "las sensaciones térmicas podrían llegar a -20 o -30 grados". "Ese frio extremo va a durar hasta la semana que viene", advirtió.

Se pronostica que la tormenta invernal Fern envolverá un área que cubre más de la mitad de la longitud de los Estados Unidos continentales, desde Texas y la región de las Grandes Llanuras hasta los estados del Atlántico medio y el noreste.