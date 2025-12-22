Advierten sobre los riesgos de un reto viral que incentiva el consumo de analgésicos de venta libre

El fenómeno, que ya sucedió en Estados Unidos y varios países europeos, ahora se replica en varias ciudades de Argentina, entre ellas Rosario, donde adolescentes debieron ser internados tras participar en el reto. Adrián Noriega, en Nunca es tarde, conversó con la toxicóloga, Presidenta de la Asociación Toxicológica Argentina, miembro de la Red Municipal de Salud de Rosario y docente de la UAI.

Esta práctica, que se popularizó en plataformas digitales, invita a los jóvenes a grabarse mientras consumen paracetamol en dosis muy superiores a las recomendadas.

Esto ha provocado hospitalizaciones en la ciudad y motivó las advertencias urgentes de autoridades sanitarias y especialistas.

De hecho, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) emitió un comunicado dirigido a padres, madres y profesionales de la salud, alertando sobre la circulación de estos desafíos.

Cecilia Travella advirtió que “la primera cuestión a tener en cuenta es el riesgo a la hora de consumir cualquier medicamento que no sea indicado por tu médico”.

“Estamos hablando de un reto que pone a nuestros adolescentes al borde de la muerte”, alertó y explicó que estas consultas se han dado desde “el país entero”.

“Los fármacos son una herramienta útil cuando están indicados bajo supervisión médica”. “No hubo muertes porque se ha actuado de manera rápida”, sostuvo.

“Cuidado con el alcohol, cuidado con el paracetamol, cuidado con las redes sociales”, concluyó.

En caso de sospecha o confirmación de sobredosis, la indicación es trasladar de inmediato al afectado a un hospital o sanatorio.

En Rosario, los hospitales Provincial y Centenario, así como el Sanatorio de Niños, cuentan con servicios de toxicología activos.

También está disponible el Centro Nacional de Intoxicaciones, con atención las 24 horas en el Hospital Posadas de Buenos Aires, a través del 0800-333-0160.