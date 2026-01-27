Advierten sobre el uso de lentes de sol falsos y lentes de lectura sin control médico

El uso de lentes de sol sin certificación y de lentes de lectura adquiridos sin control profesional puede provocar consecuencias negativas para la salud visual, una práctica frecuente que genera preocupación entre especialistas.

Betty Arteaga, médica oftalmóloga del Hospital Italiano, dialogó con el equipo de Ramos generales y remarcó la importancia de utilizar lentes adecuados y recetados por profesionales para evitar daños oculares a corto y largo plazo. "La recomendación es comprar lentes en una óptica de confianza", señaló.

Los lentes de sol truchos pueden no contar con filtros UV reales, lo que expone los ojos a una radiación dañina incluso mayor que la ausencia de protección. En tanto, los lentes de lectura autorecetados pueden generar fatiga visual, dolores de cabeza y empeorar problemas preexistentes.

Desde la oftalmología se insiste en la necesidad de realizar controles periódicos de la visión y adquirir lentes en ópticas habilitadas, con la correspondiente prescripción médica, como una medida clave para preservar la salud ocular.