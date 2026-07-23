Advierten sobre el riesgo de sarampión tras el regreso de viajeros del Mundial

El Ministerio de Salud de la Nación emitió una comunicación epidemiológica por el riesgo de reintroducción del sarampión en Argentina, en el marco del aumento del turismo internacional y el retorno de viajeros tras el Mundial de fútbol celebrado en Estados Unidos, México y Canadá.

La médica infectóloga Silvia González Ayala dialogó con el equipo de Korol en el aire y advirtió que "debido a que viajaron más de 100 mil argentinos para el Mundial, que se han dispersado sobre todo por Estados Unidos y México, está el riesgo cierto de reintroducción del sarampión en nuestro país, como nos ocurrió el año pasado a partir de una niña procedente de Rusia".

En ese sentido, subrayó que la prevención continúa siendo la herramienta más eficaz para evitar la reaparición de una enfermedad que había sido controlada en gran parte de la región.

"Lo fundamental es tener el esquema completo de vacunación triple viral: sarampión, rubéola y paperas. Estamos en riesgo porque no se cumple el calendario de vacunación", recalcó.

El sarampión es una enfermedad viral que se transmite por vía aérea a través de gotas respiratorias y puede propagarse con gran rapidez en comunidades con bajas coberturas de vacunación. Entre sus síntomas más frecuentes se encuentran la fiebre alta, la congestión nasal, la tos, la conjuntivitis y una erupción cutánea característica que suele aparecer días después de los primeros signos de la infección.

La detección temprana de casos sospechosos resulta fundamental para evitar la transmisión comunitaria. Por ese motivo, las personas que hayan viajado recientemente y presenten síntomas compatibles deben realizar una consulta médica y evitar el contacto con otras personas hasta recibir una evaluación profesional.