Advierten sobre el aumento de casos de sífilis en la Argentina

Los casos de sífilis registrados en Argentina durante el año 2025 experimentaron un notable incremento, con una suba estimada de alrededor del 68 % según las últimas estadísticas publicadas en el Boletín Epidemiológico Nacional, lo que plantea un desafío para los sistemas de salud en términos de prevención, diagnóstico temprano y tratamiento oportuno.

Julieta Vera, médica ginecóloga especializada en patología vulvar del Hospital Italiano, dialogó con el equipo de Ramos generales y subrayó que este aumento en los diagnósticos obliga a reforzar las estrategias de control de infecciones de transmisión sexual (ITS), ampliar el acceso a pruebas diagnósticas y promover medidas educativas para reducir las tasas de contagio.

"Una vez que uno tiene la infección luego puede aparecer una ulcera que puede pasar tranquilamente desapercibida ya que en algunos casos es indolora, y por esto se puede perderse la oportunidad de hacer el tratamiento de forma temprana y frenarla para que no llegue a generar secuelas graves", explicó.

La sífilis, causada por la bacteria Treponema pallidum, puede presentar distintas fases clínicas y, de no ser tratada a tiempo, generar complicaciones graves tanto en la salud general como en la gestación y el recién nacido. La detección temprana y el tratamiento con antibióticos siguen siendo pilares fundamentales para minimizar el impacto de la enfermedad.

El crecimiento de los casos puede estar asociado a múltiples factores, incluidos cambios en los comportamientos sexuales, la falta de acceso oportuno a servicios de salud y brechas en la educación sanitaria.