Advierten que la inflación de julio estaría alrededor "del 4 %" aunque pueden impactar "los estacionales"

El analista financiero Salvador Di Stéfano analizó en Radio Nacional los últimos datos económicos y mencionó las heladas que pusieron "al rojo vivo" los precios de las verdulerías. "La inflación estaría alrededor del 4 %, aunque si no es en este mes, en agosto vas a tener un suba importante de los estacionales", sostuvo.

Di Stefáno dijo que la inflación "va a ceder" porque "es un fenómeno monetoria y si no emitis moneda, lo más probable es que ceda". "Si el dólar no sube y no emitis moneda, probablemente la inflación estará controlada".

"Acá lo que tenes es una inflación en dólares cada vez más grande; tratá de sacarte los dólares de encima y comprate un autito, un sillón para ver la televisión a la noche, agranda tu casa, comprate un departamento. Compra el bien que quieras", advirtió. Y agregó: "En Argentina el kirchnerismo, nos llevó a que todos tuvieramos miedo y dejaramos los dólares en la caja de seguridad. Hoy en Argentina, para los próximos 4 años no hay escenario de default, ni de hiperinflación, porque se ordenó la economía. Por lo tanto hoy tenes que invertir lo que tenes ahorrado", concluyó Di Stéfano.