Advierten que el sector privado demora el acceso al aborto

El 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global para el acceso al Aborto Legal y Seguro, fecha convocada por un movimiento feminista con el fin de legalizar esta práctica y así evitar la muerte de muchas mujeres en el mundo a causa del aborto clandestino.

Según explicó Andrea Zamparini al programa Muchas Gracias, el origen de esta fecha para la despenalización del aborto surgió en Argentina en 1990, en el ámbito del V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, y después se extendió por todo el planeta, siendo celebrada por asociaciones feministas a nivel internacional.

Zamparini explicó que "aún hay problemas en la aplicación de la ley de Interrupción voluntaria del embarazo no tiene plena vigencia por la falta de personal capacitado que acompañe adecuadamente".

"La línea 08002223444 funciona bien pero no da abasto. Los problemas que estamos detectando se dan en el sector privado. El artículo 5 de la ley 27610 dice que la práctica se debe cumplir en 10 días y esto no estaría ocurriendo. Por ello el sector público está atendiendo casos en que el privado no responde" advirtió Zamparini.

Para visibilizar esto y reclamar aborto legal en todos los países de Latinoamérica habrá movilizaciones y actividades durante la jornada de hoy. " No solo logramos que se apruebe la ley, sino que vamos a seguir reclamando por su efectiva aplicación, así como la ESI', explicó Zamparini.