Desde la Cooperativa 16 de octubre informaron que aún no terminó el sistema de captación y distribución de agua por lo que dio a conocer a los vecinos de Valle Chico, que la misma no es potable. Aclaró que al no recibir la obra, todavía no se está clorando y desinfectando. Dialogó con el móvil de Radio Nacional Esquel, el ingeniero Mauricio Mateos, desde el servicio de agua de la Cooperativa.

Móvil: Andrés Campos