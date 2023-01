Advierten que cada vez se detecta más cáncer de piel por la mayor exposición

DESCARGAR

Durante el programa Bajamos la Térmica, dialogamos con Eliana Petra, médica dermatóloga integrante de la Sociedad Argentina de Dermatología para conocer recomendaciones sobre el cuidado de la piel durante todo el año.

"Cuando hablamos de cuidado de la piel hablamos de usar un buen jabón, neutro, que no reseque la piel, que no tengan detergentes. Además recomendó no refregarse la piel y colocarse una crema hidratante", explicó Petra.

Respecto del uso de protectores solares detalló que los denominados urbanos son hasta 30 de factor de protección solar y afirmó que se puede usar todos los días y especialmente en la cara. "Se debe renovar cada 3 o 4 horas", manifestó Petra.

En cuanto a las consultas más frecuentes en esta época, la dermatóloga comentó que están vinculadas con "las recomendaciones sobre el uso de protector solar, cremas, cuidado con niñas y niños".

También habló sobre problemáticas como la rosácea y los cuidados especiales en esta época.

La médica puso el énfasis en la proteción durante la infancia, tanto con prendas como protectoras, así como también la importancia de la hidratación a lo largo de toda la vida.

La profesional recordó que cuando hay tratamientos para el acné "en los meses de verano hay que bajar las dosis de medicamentos para disminuir la foto sensibilidad. Se lo explicamos siempre al paciente".

Finalmente, Petra expreso que por distintas causas cada vez hay más cáncer de piel y se manifestó en favor de que los protectores solares estén incluidos en los vademecun para que cuenten con descuentos por parte de las obras sociales y prepagas.

