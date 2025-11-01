Advierten por el crecimiento de las consultas por riesgos de suicidio en niños y adolescentes

Un informe del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires alertó que hay más de una internación diaria de niños y adolescentes por "riesgo suicida" y el 55% de ellos son menores de 15 años.

La investigación surgió a partir de que se detectó un aumento en los ingresos por riesgo suicida, tanto en casos de ideación e intentos, en las estadísticas generales de hospitalizaciones de Salud Mental de la ciudad.

El estudio analizó las 596 internaciones hospitalarias por riesgo suicida de menores de 18 años que hubo en 2023 en la ciudad.

Así, se estableció que el el 48% de los casos corresponde a adolescentes de entre 13 y 15 años y que el 43,6%, a adolescentes de entre 16 y 17 años, siendo esta última edad la más crítica en cuanto a frecuencia.

Además, destacó que las internaciones por riesgo suicida de menores de 12 representaron el 6,6% del total y que el 77% del total de los casos corresponden a mujeres.

Esta tendencia está en los mismos niveles que la evidencia internacional que marca que las niñas y las adolescentes presentan mayor frecuencia de intentos de suicidio.

La evidencia internacional que se repite en el estudio destaca que son los varones los que suelen tener las tasas de suicidio consumados más altas.

"La Organización Mundial de la Salud estima que por cada suicidio ocurren entre 10 y 20 intentos y ese dato nos interpela como sociedad y nos convoca a fortalecer las redes de cuidado y acompañamiento", afirmó durante la presentación del informe la asesora general tutelar de la ciudad, Carolina Stanley.