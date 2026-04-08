Advierten por el aumento de casos de coqueluche y llaman a reforzar la vacunación

El incremento de casos de coqueluche en Argentina encendió las alertas en el sistema de salud y motivó un llamado a reforzar las estrategias de vacunación, especialmente en los grupos más vulnerables.

El médico cirujano especializado en Urología Guillermo Capuya dialogó con el equipo de Korol en el aire y advirtió sobre la necesidad de sostener las coberturas de inmunización, al destacar que se trata de una enfermedad prevenible que puede tener consecuencias graves.

La coqueluche, también conocida como tos convulsa, es una infección respiratoria altamente contagiosa que afecta principalmente a lactantes y niños pequeños, aunque también puede presentarse en adolescentes y adultos.

El también conductor del programa "Doctor C" que se emite los domingos de 9 a 11 de la mañana por Radio Nacional, señaló que el descenso en los niveles de vacunación en los últimos años, sumado a factores epidemiológicos, favoreció la reaparición de casos.

Además, el médico remarcó la importancia de completar los esquemas obligatorios y aplicar los refuerzos correspondientes, en particular en embarazadas, ya que la inmunización materna permite proteger a los recién nacidos.

El sistema de salud también recomienda mantener medidas de prevención y consultar ante síntomas compatibles, como tos persistente, episodios de asfixia o dificultad respiratoria.

Por otro lado, Capuya se refirió al avance de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, lo que genera nuevas oportunidades para el diagnóstico, el tratamiento y la gestión médica, aunque también plantea interrogantes sobre su uso por parte de la población.

En ese marco, destacó el potencial de estas herramientas, al señalar que representan un aliado clave para mejorar la práctica médica. "En la medicina, la IA es una aliada espectacular", resaltó.

En el campo profesional, la inteligencia artificial permite analizar grandes volúmenes de datos, optimizar diagnósticos y colaborar en la toma de decisiones clínicas, lo que contribuye a una mayor precisión y eficiencia.

Sin embargo, Capuya advirtió sobre su uso por parte del público general abre un debate sobre los límites y riesgos, especialmente cuando se utilizan plataformas para interpretar resultados médicos sin la supervisión de un especialista.

La tendencia a cargar estudios o síntomas en sistemas automatizados puede generar interpretaciones erróneas o incompletas, lo que refuerza la importancia de la consulta médica.