Advierten por bajas temperaturas que afectarán a gran parte del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 14 de agosto, que afectará a sectores de Buenos Aires y Entre Ríos. La advertencia incluye zonas del conurbano norte, el este de Chascomús y la región de Azul, donde las mínimas podrían descender hasta -2°C, así como el sudeste entrerriano, con registros cercanos a los 2°C. Según el organismo, estas temperaturas pueden provocar efectos leves a moderados en la salud, con mayor riesgo para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Tras varios días con condiciones agradables, el frío regresará a gran parte del país, con amaneceres muy fríos y tardes frescas. El SMN indicó que en sectores de la franja central las mínimas podrían llegar hasta -5°C, y advirtió que la ciudad de Buenos Aires podría registrar las temperaturas más bajas de la semana.

En el centro y la región pampeana se prevé una mínima de 4°C y una máxima de 16°C, con cielo algo nublado en la mañana, despejado al mediodía y un incremento de la nubosidad hacia la tarde. En Cuyo, las temperaturas irán de 9°C a 18°C, con cielo ligeramente nublado por la mañana y mayormente cubierto desde el mediodía. En el norte, se anticipa una jornada con mínimas de 9°C, máximas de 17°C y probabilidad de lluvias aisladas desde el mediodía. En la Patagonia, las marcas oscilarán entre 4°C y 10°C, con niebla al mediodía y cielo algo nublado por la tarde y noche.