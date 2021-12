Adulta mayor necesita un techo para su venta de diarios

Celia Schubert tiene 76 años y todos los días sigue trabajando en su puesto de venta de diarios y revistas, en la esquina de calle Irigoyen pasando Gualeguaychú, en la ciudad de Paraná. Con 52 años de oficio contó que antes tenía un quiosco con techo, “pero quitaron un árbol y me sacaron el quiosco”, explicó. Ahora le hace falta un techo de chapa o de lona, para poder trabajar, “necesito un resguardo porque acá me cocino, me gusta trabajar pero en estas condiciones hay días en que no doy más”, confesó.

Sigo trabajando y lo haré hasta el día en que me muera, necesito el trabajo, afirmó. Por eso llamó a que los paranaenses “vengan y compren”.