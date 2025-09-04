Adriano Marcellino en Amnesia: “Hoy la coctelería es una profesión y un arte”

En Amnesia por Nacional Rock 93.7, Pablo Valente, Nabila Jatib, Damián Zárate y Manu Campimaier recibieron a Adriano Marcellino, bartender, dueño de Brook Bar y director de los Cocktail Bar Awards.

Con casi 30 años en la profesión, Marcellino repasó cómo la coctelería pasó de ser un oficio de fin de semana a convertirse en una carrera respetada y en constante evolución. “Los jóvenes bartenders de hoy son súper estudiosos, combinan técnicas de cocina, estética y creatividad. Un cóctel no solo tiene que ser rico: también tiene que ser instagrameable”, destacó.

Durante la charla, explicó diferencias entre trago y cóctel, recordó la historia de la coctelería desde la Ley Seca y mostró en vivo cómo preparar un margarita con lichi, que compartió con los conductores. Además, adelantó detalles de la Buenos Aires Cocktail Week, con más de 150 bares ofreciendo promociones y actividades hasta el domingo, y de la entrega de los premios a lo mejor de la coctelería local.