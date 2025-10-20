Adriana: "Me acerqué a la música por María Elena Walsh"

Adriana es una cantante, compositora y maestra jardinera argentina que se ha convertido en una figura referente de la música infantil en el mundo hispano. Con más de 25 años de carrera, ha producido numerosos álbumes, videos y espectáculos para niños.

Su labor ha sido reconocida con múltiples distinciones por su compromiso con la cultura y la educación de la infancia. La Honorable Cámara de Diputados de La Nación la declaró "Personalidad Destacada de La Cultura". Popularizó numerosas canciones que son parte del repertorio infantil, como "Para dormir a un elefante", "Saco una manito" y "Al agua pato".