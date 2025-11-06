Adriana Bustamante en Un Pasaje Hasta Ahí: “La inteligencia artificial no reemplaza, potencia la creatividad”

En Un Pasaje Hasta Ahí, el ciclo conducido por Agustín Cammisa, la productora y especialista en comunicación digital Adriana Bustamante, directora de Digital Interactivo y organizadora del Social Media Day Argentina, anticipó la nueva edición del encuentro, que se realizará el martes 11 de noviembre en Costa Salguero, dentro de la TecWeek organizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El evento —referente regional sobre innovación y tendencias digitales— tendrá esta vez un eje temático dedicado a inteligencia artificial y creatividad, y reunirá a marcas, agencias, medios, universidades y profesionales del sector.

“Hoy todos estamos experimentando con herramientas de IA: algunas optimizan procesos, otras nos hacen repensar los roles humanos. El desafío es aprender a usarlas sin perder el criterio ni la sensibilidad”, explicó Bustamante.

El Social Media Day se realiza en Argentina desde 2010 y pasó por Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Salta, Neuquén, Mar del Plata y otras ciudades, consolidándose como uno de los encuentros más importantes de la industria digital.

Entre los temas de esta edición se destacan:

🤖 Inteligencia artificial aplicada al marketing y la comunicación.

🎥 IA en la producción de contenidos audiovisuales y storytelling.

💬 Periodismo, emociones y creatividad frente a las máquinas.

🏙️ Paneles con referentes de McDonald’s, Telecom, Steranty Sudamérica, Epical y Universidad Siglo 21.

El evento contará también con becas para estudiantes universitarios, y la inscripción se realiza a través de smdays.com.ar/buenosaires.

“Más que reemplazo, la IA es una herramienta para expandir nuestras ideas. La creatividad humana sigue siendo insustituible”, concluyó Bustamante.