Adriana Brodsky: "La vida me dió la posibilidad de trabajar con los mejores de la televisión"

La actriz y vedette conversó con Andrea Biso sobre su historia, su trabajo, su presente laboral y también se presente personal

"Tuve mucha suerte de poder trabajar con actores y directores de primera línea y eso me ha dado muchísimas alegrías, que recuerdo con mucha nostalgia, pero nostalgia linda".

Recordó sus comienzos con la famosa publicidad de la marca Hitachi que la lanzó a la fama con apenas 15 años y luego sus papeles junto a las grandes estrellas de la televisión de los años 80 y 90.

"El Negro (Olmedo) tenía un ángel, era un tipo súper humilde y me daba espacio como si fuera una estrella de Hollywood".

"Había tocado el cielo con las manos con un programa para chicos que había conseguido cuando apareció el amor en mi vida y luego Agustina y ahí decidí alejarme de la televisión".

Voy a seguir haciendo teatro y voy a seguir trabajando con Fundamin una ONG con la que colaboramos con Flavio Mendoza y vamos a hacer una gala en Puerto Madero en la carpa del Circo Anima.

Adriana Brodsky confesó que convive muy bien con su soledad que está abierta a cada oportunidad que le da la vida y que disfruta mucho de todo lo que hace pero también se reserva sus tiempos de tranquilidad.

Sobre el final de la charla contó que por estos días, forma parte de 2 elencos que ponen en escena “Las tres vidas de Oswald” y “Los sospechosos del piso 10” en el Teatro Multiescena de la Avenida Corrientes 1764.