Adrián Ravier se presentó como próximo vocero presidencial 

El economista y diputado nacional Adrián Ravier se presentó este jueves como próximo vocero presidencial y afirmó que su principal objetivo será comunicar "de la manera más clara y contundente posible" el impacto de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.

Su designación se formalizará cuando el presidente Javier Milei regrese de su viaje a España.

Durante una exposición realizada en Casa Rosada, Ravier explicó que esta nueva etapa de la comunicación oficial buscará poner el foco en los resultados de la gestión y en cómo las medidas adoptadas influyen en la vida cotidiana de los argentinos.

"El objetivo de esta nueva etapa será comunicarles a los ciudadanos cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos", sostuvo.

Antes de iniciar su presentación, el futuro vocero expresó su solidaridad con el pueblo venezolano por los terremotos que afectaron al país y recordó que la Argentina puso a disposición recursos para colaborar con la asistencia humanitaria.

Ravier repasó su trayectoria académica y profesional como economista, docente e investigador, además de su vínculo con Javier Milei y su participación en la Fundación Faro y en la Cámara de Diputados.

Allí destacó haber acompañado distintas reformas impulsadas por el oficialismo, entre ellas el Presupuesto 2026, la Ley de Modernización Laboral, el RIGI y otras iniciativas económicas.

En ese marco, ratificó el compromiso del Gobierno con el equilibrio fiscal y aseguró que las políticas públicas continuarán orientadas a la reasignación de recursos sin recurrir a la emisión monetaria ni al endeudamiento para financiar el gasto.

También anticipó que una de las próximas iniciativas será el Súper RIGI, destinado a promover industrias vinculadas a nuevas tecnologías y actividades de alto valor agregado.

Al cierre de su presentación, Ravier sostuvo que buscará mantener una relación de respeto y apertura con la prensa, reivindicó el rol del periodismo independiente y confirmó que las conferencias de prensa se realizarán todos los martes a las 11.00 en Casa Rosada.