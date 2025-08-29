Adrián Ravier se presenta como candidato a Diputado Nacional por la provincia de La Pampa

Adrián Ravier es Presidente de la LLA y candidato a diputado nacional por la Provincia de La Pampa

En diálogo con Nicolás Yacoy, contó que viene del mundo de la ciencia es Dr. en Economía Aplicada, por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid; Licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires; tiene un Master en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y es Doctor en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

En este contexto se lanza a la política y

"Soy docente pero más allá de mis ideas bastante alineadas con la postura de Javier Milei, en las aulas soy muy equilibrado y eso mis alumnos lo entienden y lo valoran".

El economista asegura que trata de que se entienda la real importancia de estabilizar al país económicamente, la estabilización fiscal, el superávit fiscal y otras variables de las que muchos hablan y no muchos entienden.