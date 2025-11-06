Adrián Ravier: “Quiero levantar la mano cada vez que Milei quiera bajar los impuestos”

El Diputado Nacional electo por la LLA de la provincia de La Pampa, habló con Nicolás Yacoy sobre el congreso que se viene tras la asunción de los legisladores electos en octubre último.

“El respaldo de la gente a las ideas de la libertad es un nuevo andar y creo que todo esto está básicamente motorizado por el Presidente Javier Milei; para mi, es un comienzo”. “Con este Congreso muy cercano a una mayoría simple vamos a tener una Argentina en la que se vivirá mejor; casi el 45% de los pampeanos votó eso y ahí vamos a estar”.

El diputado electo se mostró esperanzado en la Argentina que se viene y sentenció: