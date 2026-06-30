Adrián Ravier: “Las ideas de la libertad irritan" al kirchnerismo

El flamante vocero presidencial sostuvo que "el riesgo kuka existe" al referirse a las repercusiones en la oposición tras su primera conferencia de prensa realizada este miércoles.

En ese sentido puso de relieve que “un Axel Kicillof asusta a los mercados” y que frente a eso “hoy la economía se está blindando de tal manera que en el 2027 –en el marco de la campaña electoral- se va a poder manejar”.

“La Argentina está pidiendo un cambio institucional”, aseveró el funcionario en una entrevista periodística.

“Despegamos el Gobierno. En los últimos 6 meses logramos lo que no se había logrado en décadas, con las votaciones de leyes económicas importantes como el Presupuesto, la Ley de Glaciares que permitió el desarrollo de la minería, el Rigi, el Super Rigi”, agregó.

Dijo también que “hay que poner sobre la mesa los logros de este gobierno”, ya que está cambiando las reglas y teniendo buenos resultados”.

“El pensamiento libertario marca un rumbo en la política de este Gobierno”, enfatizó.

Aclaró que las tarifas de los servicios tiene que estar a “precios de mercado” y que “el Estado selecciona a quien se le da subsidios y a quienes no”.

“No está bien que un barrio cerrado tenga subsidios; queremos que los recursos vayan donde más se necesita, por eso se les sostiene a los más desfavorecidos y se les quita a clases altas y medias altas”, amplió.

Recordó que “cuando Milei llegó al Gobierno había una gran brecha entre el dólar oficial y el blue; estábamos en un pozo heredado, y desde ahí todo fue para arriba”.

“Hay tres sectores claves, minería, energía y agroindustria, y hay sectores que vienen un poco más atrás”, repasó.

“Los salarios reales están mejorando. Se vienen los 18 meses de crecimiento, consecuencia de todo lo logrado hasta ahora”, expresó.