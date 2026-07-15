Adrián Ravier: La baja de la inflación es producto de “un programa de estabilización muy exitoso”

En diálogo con Nico Yacoy y equipo en el programa Primer Round de Radio Nacional, el vocero presidencial destacó que el índice de precios de junio dado a conocer este martes revela que se está implementando “un programa de estabilización muy exitoso”.

“Al principio la política más contractiva en lo monetario lleva a una baja muy contundente en el índice de precios; ahí empezó una inercia que cuesta romper, y esto es lo que ocurrió ayer”, explicó Ravier.

Según el funcionario, “lleva tiempo llegar a una inflación de un dígito anual, a veces años, pero vamos bien y el dato es positivo”.

Con relación a la compra de reservas por parte del Banco Central, consideró que se trata de “un proceso de normalización de un Banco Central quebrado”.

“Estamos viendo una hoja de balance mucho más ordenada para que la Argentina recupere una moneda sana, clave para una economía más normal”, remarcó.

Consultado sobre la modificación de la carta orgánica de la autoridad monetaria, recordó que “durante mucho tiempo la misión era cuidar el valor de la moneda, pero en algún momento durante el kirchnerismo esto se rompió”.

“En 2012 se modificó en la carta orgánica este objetivo por otros; lamentablemente los argentinos al perder una moneda sana hemos perdido el crecimiento económico, el pleno empleo”, indicó.

Por ello, agregó, “si el Banco Central va a continuar existiendo, tiene que tener una carta orgánica donde su misión tiene que ser clara, preservar el valor de la moneda”.

“Si emitiéramos moneda como pasó en distintos tipos de populismo en el pasado, volveríamos a tener una inflación creciente y pobreza en aumento; como este gobierno no lo hace, tiene que ver cómo reasigna recursos dentro del presupuesto, decirle que no a la sociedad ante determinados gastos”, detalló.

Así, afirmó, “estamos tratando de incluir en la carta orgánica que el Banco Central no puede seguir monetizando el déficit público del Gobierno”.

“Este es un gobierno liberal y lo que hace es buscar ponerle un límite a la expansión del Estado; este cambio en la carta orgánica busca esto, ponerle límites”, completó.