Adrián Radice, primer intendente libertario en Córdoba: “Este es un modelo que funciona”

El intendente de El Chacay, en el sur de la provincia, Adrián Rádice, en diálogo con Viva La Pepa, sostuvo que "el éxito de su gestión se dio en base al recorte de gastos y al orden".

El 10 de diciembre se cumplieron dos años del inicio de su gestión en una comuna ubicada a 70 kilómetros de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Es una comuna de unos 100 habitantes, pero en el verano, al ser una zona turística, llegan a ser cinco mil. “En verano explota el pueblo”, sostuvo Rádice.

El intendente de El Chacay remarcó que "cuando llegaron al gobierno, la Municipalidad tenía dos embargos en contra. Tuvimos que ordenar las cuentas y cuidar cada peso que entraba a la intendencia. Y en dos meses ya habíamos logrado equilibrar los números. Es sencillo: si vos no robás la plata te alcanza".