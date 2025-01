Adrián Noriega entrevistó a Don Francisco, uno conductores más icónicos de la televisión mundial

Adrián Noriega dialogó con Mario Luis Kreutzberger Blumenfeld, el mítico presentador chileno más conocido con el nombre artístico de Don Francisco, quien durante más de tres décadas llegó a los espectadores de habla hispana en los Estados Unidos desde la cadena Univisión y se transformó en uno de los conductores más icónicos de la televisión mundial.

El mítico presentador se refirió a sus comienzos en la televisión chilena con un programa semanal de una hora de duración y confesó que logró crecer como figura y conquistar más espacios en el formato tras viajar a la Argentina y ver el ciclo "Sábados circulares", que conducía Nicolás "Pipo" Mancera. Adoptar con variantes la fórmula de programa ómnibus iniciada por el argentino le permitió a Don Francisco ganar espacios en las pantallas de su país.

"En un comienzo no era nada más que una hora muy elemental en que yo presentaba unos cómics pero a raíz del éxito que tuvo eso, me dieron más espacio. Durante 20 años estuve haciendo ocho horas en vivo y después venía un noticiario del canal y en la noche hacía dos horas más. O sea, muy parecido a lo que hizo en su etapa Pipo Mancera, con algunas diferencias, porque Mancera hacía principalmente un programa musical y de entrevista y yo le agregué otros elementos. Yo hice musical, entrevistas, humor y muy especialmente concursos. Hice una mezcla de todo eso", evocó en diálogo con Noriega.

El creador del evento televisivo conocido como "Teletón", desde el que impulsó distintas campañas para recaudar fondos destinados a causas benéficas, realizó un balance de su vida en el que confluyeron sus logros profesionales y personales: "Desde que yo comencé han pasado 62 años y al mismo tiempo estoy casado hace 62 años. Tengo tres hijos, nueve nietos y cuatro bisnietos, y mi mujer no es del mundo del espectáculo, pero ella nunca quiso quedarse afuera de esto y dijo: 'Lo voy a acompañar de alguna manera, cuando es difícil acompañar un tipo que anda viajando por el mundo'", relató.

"Hice cámara viajera en más de 150 países. Durante estos años trabajé 30 años en Chile, 30 años en Estados Unidos y mi mujer construyó un museo con todo lo que yo viví, con todas las cosas que me dieron en el tiempo. Y entonces, como estamos en la última etapa de la vida, decidimos en un momento donar este museo. Teníamos un ala de la casa que la dedicábamos al museo. Y llegamos a la conclusión que le debíamos mucho a la Universidad Católica de Chile, porque era la que me había dado la oportunidad de empezar en la televisión. Había estado bajo su tutela durante más de 25 años de estos 60 que llevo", señaló Don Francisco.

El presentador chileno, que el pasado 28 de diciembre cumplió 84 años, se refirió también al proceso que atravesó cuando decidió alejarse del trabajo cotidiano en los medios. "Cuando dejé de trabajar en la primera línea de la televisión en el año 2018, tuve que ir a ver a un terapista para conversar con él porque me tenía que acostumbrar a una nueva vida", confesó.

Acomodado ya a su nueva vida donde se mantiene activo en las redes pero ya no frecuenta un estudio de televisión, Don Francisco aseguró que la calidad de vida depende para él de la manera en que se inicia el día cuando uno se levanta: "Siempre hablo desde el punto de vista de mi calendario, de que por ejemplo me pueda levantar en plenitud de facultades para hablar con Adrián (en referencia a Noriega) y decirle que nunca es tarde cuando la dicha es buena", explicó.

"Este mundo en el que estoy viviendo no es el mundo en el cual nací, me preparé y me desarrollé", apuntó Don Francisco, quien se refirió también a sus desafíos actuales y señaló que su atención está concentrada actualmente en la inteligencia artificial, con la que "dialoga" todas las mañanas.