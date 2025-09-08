Adrián Cormillot: "no hay ningun estudio que indique que los edulcorantes hacen daño"

El consumo elevado de edulcorantes artificiales, presentes en productos ultraprocesados como bebidas gaseosas, chicles y postres bajos en calorías, podría estar vinculado a un deterioro

cognitivo más rápido en adultos de mediana edad.

Así lo sugiere un estudio publicado en la revista Neurology de la Academia Estadounidense de Neurología, que siguió a más de 12.772 adultos brasileños durante ocho años.

Según los datos analizados por investigadores de la Universidad de São Paulo, Brasil, aquellos participantes que consumían mayores cantidades de endulzantes experimentaron un declive en la memoria y la función cognitiva equivalente a 1,6 años de envejecimiento cerebral, un efecto especialmente marcado en menores de 60 años y personas con diagnóstico de diabetes.

A propósito de esto Nicolás Yacoy y el equipo de Viva la Pepa conversó con el Doctor Adrián Cormillot quien en principio aseguró que "en principio no hay ningun estudio que indique que los edulcorantes hacen daño, y si bien entre azucar y edulcorante es mejor el edulcorante, lo mejor sería no consumir ningunod e los dos".

Cormillot agregó que "el rol fundamental de los edulcorantes es reemplazar la enorma cantidad de azucar que se utilizan en las bebidas cola; una botellita de 600 mililitros supera ampliamente la cantidad de azucar que el cuerpo debe consumir en un día, y ese es basicamente l motivo que derivó en la creación de los edulcorantes.