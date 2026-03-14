Adrián Berra presentó “Antes de saltar" de visita en "Soy Nacional"

En el programa número 429, la cantante y conductora recibió al cantautor que, a partir de mayo, inicia una gira de conciertos para presentar el nuevo disco de estudio, que está disponible desde el 26 de febrero.

En la charla con Sandra Mihanovich, Adrián Berra ahondó sobre su nuevo trabajo discográfico.

“Queríamos hacer hincapié en la línea del tiempo para adelante. El disco aborda la idea del paso del tiempo y de imaginar lo que viene”, explicó.

“La música siempre está presente”.

También, en "Soy Nacional" celebramos los cumples de Fito Páez y de Pappo con sus canciones y recordamos al gran Willie Colón.