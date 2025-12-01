Adrián Barilari repasa la historia de “Rata Blanca”

Después de un Movistar Arena, cerramos el año con 4 recitales en Córdoba Santa Fe y celebramos 35 años de “Magos, Espadas y Rosas”, un disco que nos puso en un lugar de éxito en todo el mundo.

“Con el diario del lunes uno ve la vida de otra manera, yo tuve una voz privilegiada desde muy chiquito, a los 15 años empecé a componer; pasé por el tango el folklore el rock pesado y en su momento hasta en la colimba canté”.

“Después de mucho andar y cuando estaba por bajar los brazos llegó Rata Blanca y decidí que iba a hacer esto el resto de mi vida”.

Adrián repasa parte de la historia de la banda, sus discos, sus canciones, sus letras las grandes bandas de fines de los 90 y comienzos de los años 2000 cuando Rata Blanca conoce su máximo esplendor.