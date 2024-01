Adorni "Se descontará a los empleados estatales que adhieran al paro del 24"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa confirmó que el Gobierno descontará de sus salarios el día no trabajado a los empleados estatales nacionales que adhieran el próximo miércoles al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). "Quien no trabaje, no cobrará, aseguró el vocero presidencial en su encuentro con la prensa en Casa Rosada en referencia a la medida de fuerza convocada por la CGT”.

"Se ha tomado la decisión de descontar el salario a todos los empleados estatales nacionales que adhieran a la medida, el salario es una contraprestación y quien no trabaje, no cobrará", expresó Adorni en Casa Rosada. Por otro lado, el vocero presidencial destacó la participación del presidente Javier Milei en el Foro Económico Global de Davos, y dijo que allí "ha mostrado cuáles son sus convicciones y hacia donde pretende que vaya la Argentina". Adorni afirmó que "nunca antes un presidente había dado tamaña clase magistral defendiendo con argumentos la superioridad del libre mercado y del progreso individual".