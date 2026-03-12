Adorni en el cierre de Argentina Week: “Las oportunidades están sobre la mesa y las reformas en marcha”.

El jefe de Gabinete brindó un discurso de cierre del Argentina Week en el que, dirigiéndose a los empresarios, llamó a invertir en el país al asegurar que “las oportunidades están sobre la mesa y las reformas en marcha”.

“No es un punto de llegada, es tan solo el comienzo no importa cuánto hayan querido empañar este Argentina Week de intensísimo trabajo. Intentaron con mentiras, fake news, con imágenes trucadas por inteligencia artificial”, sentenció el funcionario.

“No nos van a correr de algo: en consolidar el país que creemos”, completó.

Al comienzo de su discurso afirmó que la Argentina “es tierra fértil” para cualquier inversión.

“En esta nueva era la reconstrucción de un territorio devastado presenta negocios en múltiples sectores: minería, energía, industria del conocimiento, bancos, mercado de capitales tecnología agroindustria y tantos otros", añadió.

“Todas estas áreas experimentarán una revolución tras revolución hasta llegar a los estándares globales”, completó.

“Argentina es un país que vuelve a expandir sus fronteras a nivel internacional, pero también a nivel local”, indicó Adorni.

“Por primera vez en décadas ofrecemos un federalismo real determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio”.

En ese sentido, aseguró que en los próximos años estos sectores atravesarán profundas transformaciones hasta alcanzar estándares globales.

“De aquí en adelante la Argentina va a ser protagonista de una expansión económica, productiva y demográfica sin precedente hacia el centro, el norte, el sur y el oeste en territorios hoy despoblados por culpa de décadas de malas políticas”, expresó.

Además, destacó que el crecimiento de la producción energética permitirá impulsar la radicación de nuevas industrias y generar polos productivos en distintas regiones del país, acompañados por un esquema de competencia fiscal entre provincias para atraer inversiones y trabajadores.

El jefe de Gabinete subrayó que el Gobierno continuará avanzando con su agenda de reformas regulatorias y reducción de impuestos para fortalecer la actividad económica y mejorar las condiciones para la inversión privada y convocó al sector empresario a acompañar este proceso de transformación y participar activamente en el desarrollo del país.

“Estamos ante una oportunidad histórica de demostrar que el capitalismo de libre empresa es el mejor sistema económico descubierto por el hombre”, concluyó.

Para Adorni, el evento fue una muestra de lo que será la Argentina capaz de incorporarse al mundo”.

“Argentina se convertirá en una nación capaz de integrar verticalmente sus cadenas de valor de acuerdo a los estándares y necesidades de todo el hemisferio”, remarcó.

“Vamos a ver la localización de industria pesada en nuevos polos a lo largo y ancho del país, según la demanda de cada sector, y este proceso va a profundizarse gracias a un reordenamiento de los incentivos”, continuó.

“Las provincias competirán fiscalmente entre sí para atraer inversores y trabajadores, generando un círculo virtuoso como nunca antes hemos visto”, dijo el funcionario.

Puso de relieve que “por primera vez, una administración central les dice a las provincias que tendrán responsabilidad total de las inversiones que se hagan o dejen de hacerse en sus jurisdicciones, impulsado por el principio de competencia fiscal”.

"Hoy la Nación argentina ofrece por primera vez en décadas federalismo real, determinado por reglas claras, justas y uniformes para todo el territorio", subrayó.

Para Adorni, “este nuevo país no es una fantasía, es la consecuencia natural de cosas que ya se están haciendo”.

“Seguiremos impulsando nuestra agenda reformista en materia regulatoria y, cuanto más crezca la economía, más resto tendremos para seguir bajando impuestos y volver más atractiva cualquier inversión”, vaticinó.

“Vamos a trabajar día y noche para que nuestra mirada se convierta en una realidad. Confiamos en que ustedes y todo el sector privado también van a convertirse en protagonistas de este cambio, pero también les pido que le prestemos importancia a la batalla cultural”, enfatizó.

“Acompáñenos en esta nueva etapa, este evento no es un punto de llegada, es tan solo el comienzo. Estamos absolutamente enfocados en consolidar el proyecto de país que queremos. Muchas gracias a todos por ser parte de este hito inaugural de nuestro futuro”, cerró.