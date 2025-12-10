Adorni destacó el balance de los dos años de gobierno de Javier Milei 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este miércoles un extenso balance por los dos años de gestión del presidente Javier Milei.

En una conferencia de prensa en Casa Rosada, sostuvo que el Gobierno recibió “una Argentina arrasada” y repasó los principales indicadores económicos, sociales y de seguridad que muestran una “reconstrucción en marcha”.

Adorni comenzó recordando el contexto del 10 de diciembre de 2023. Señaló que la inflación anual era del 211%, “la más alta del mundo”, que el déficit consolidado llegaba a 15 puntos del PBI y que más de 6 de cada 10 chicos eran pobres.

También enfatizó que en Rosario había 22 asesinatos cada 100.000 habitantes y describió aquel escenario como “tierra arrasada”, luego manifestó que el Estado “se había transformado en un botín de la política”.

El funcionario explicó que la gestión se propuso tres objetivos iniciales: eliminar el déficit y la inflación, garantizar el orden público y “sacarle el peso del Estado a los argentinos”, lo que definió como el “plan motosierra”.

Sostuvo que, tras dos años, esos ejes muestran resultados contundentes. Indicó que el país logró dos años consecutivos de superávit fiscal por primera vez en 124 años y que la inflación mensual se redujo del 1,5% diario a “2% mensual”.

Destacó además la salida del cepo cambiario en abril de 2025 y afirmó que la deuda pública se redujo en 50.000 millones de dólares.

En el plano social, Adorni afirmó que la pobreza bajó del 52,9% al 31,6% y que el salario privado formal pasó de 300 a 1.100 dólares.

También mencionó avances en actividad económica, energía y minería, y elogió el rol del ministro Luis Caputo, a quien atribuyó que “Argentina vuelva a ser una tierra de estabilidad”.

El jefe de Gabinete resaltó además los cambios en seguridad. Aseguró que los piquetes pasaron de 8.239 en 2023 a cero y que, gracias a la “doctrina Bullrich”, los homicidios bajaron 11,5% en 2024.

Destacó récords de incautación de drogas y mencionó la aprobación de leyes como reiterancia, juicio en ausencia y la ley antimafia. También reivindicó la compra de aviones F-16, la incorporación de blindados y el nuevo servicio militar voluntario.

En salud, sostuvo que se “ordenó un sistema en crisis desde hace más de 20 años”, con inversiones en el Hospital Garrahan, receta electrónica y ampliación del listado de medicamentos de venta libre.

En educación, mencionó el Plan Nacional de Alfabetización y el acuerdo por 190 días de clases para 2026, con nuevos mínimos de horas reloj.

“Estos datos muestran el camino de la reconstrucción”,sostuvo Adorni tras afirmar que el objetivo final del Gobierno sigue siendo “que los argentinos recuperen su libertad y puedan construir su proyecto de vida en el país”.

En otro orden, el jefe de Gabinete anunció que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (ABE) subastará una Ferrari F430 decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos.

“Nada de lo que deba estar en manos de privados permanecerá en manos del Estado”, remarcó Adorni en conferencia de prensa.

Finalmente, agradeció el esfuerzo de todos los ministros del Gabinete y de cada uno de sus equipos técnicos; estos logros no sólo gracias al inequívoco rumbo trazado por el presidente de la Nación Javier Milei al principio de la gestión sino también al ingenio, la perseverancia y la convicción de cada persona que trabajó para hacer realidad cada objetivo.

Y, fundamentalmente, a “cada uno de los argentinos que quieren un país mejor, que son los que sostienen el rumbo del Gobierno y permitieron hacer realidad todos estos logros”.

“Hoy vemos el futuro como una oportunidad y abrazamos una oportunidad básica: un país está bien gobernado si sus ciudadanos pueden vivir en libertad y buscar prosperidad”, agregó.