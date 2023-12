Adorni: "Con este DNU estamos cambiando la lógica de la Argentina"

El vocero presidencial habló desde Casa de Gobierno, en su conferencia habitual: “Queremos rescatar la aplicación del protocolo llevada adelante por el ministerio de Seguridad”.

Manuel Adorni dijo que “recibimos más de 11 mil denuncias y estimamos que quienes participaron de la marcha del 20 de diciembre, estuvieron en torno a las 3 mil personas, en este sentido, estamos muy contentos de las denuncias que triplicaron el número de participantes”, agregó “de todas formas, va a haber consecuencias”. “Se les pasará la factura del operativo a las agrupaciones sociales que participaron”, agregó.

Adorni también sostuvo que “Argentina está detenida en este no crecimiento, que en definitiva significa más pobreza y mas subdesarrollo”. “Entendemos que la política no puede digitar nuestras vidas y esta es nuestra filosofía”, dijo el vocero quien respondió también sobre los cacerolazos que se produjeron luego de la cadena nacional: “La mayoría de la gente coincide con lo que estamos haciendo. Mayoritariamente la Argentina quiere este cambio y en contraposición, entendemos que hay gente que no va a estar de acuerdo con lo que hacemos”.

"El espíritu de lo que estamos haciendo, tiene un punto principal que está en la libertad de los ciudadanos pero tiene otro punto adicional, que es que va a colaborar con las inversiones y la participación en la economía argentina”, agregó “estos son pasos que hay que dar, todos parte de un proceso para sacar a la Argentina de la decadencia" finalizó Adorni.