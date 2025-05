Adorni afirmó que el domingo va a ganar La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires

A días de las elecciones del próximo domingo en la Ciudad para renovar 30 bancas de la Legislatura, el vocero presidencial y primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) a legislador porteño, Manuel Adorni, no dudó a la hora de pronosticar un resultado: “Vamos a ganar. Eso es lo que se percibe en la calle”.

Sobre una hipotética victoria del candidato kirchnerista Leandro Santoro (Es ahora Buenos Aires), Adorni lo descartó al señalar que “eso no va a pasar”. “Santoro no va a ganar porque la gente no se olvida de dónde venimos y cómo estábamos a la deriva. La gente no se olvida de Cristina (Kirchner), de Alberto Fernández y de (Sergio) Massa”.

En declaraciones a A24, el vocero insistió: “El domingo vamos a ganar y en octubre imagino a La Libertad Avanza arrasando”.

En ese punto, precisó que “no hay razón para que en octubre no se consolide lo que estamos haciendo, porque la gente no se olvida de dónde venimos. La gente va a validar con su voto este modelo; va a arrasar la Libertad Avanza”, sentenció.

Libertad o Kirchnerismo. Esas dos opciones se transformaron en el slogan principal de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de Buenos Aires.

Por eso, Adorni consideró que en las elecciones legislativas de este domingo en la Ciudad “se pone en juego dos modelos, entre la libertad y la vuelta del kirchnerismo”.

Tras el cierre de campaña junto al presidente Javier Milei realizado ayer, Adorni aseguró esta mañana que “para frenar al kirchnerismo, está La Libertad Avanza porque el PRO tiene ideas que han quedado añejas y obsoletas”.

Allí, el primer candidato a legislador porteño advirtió que “si la ciudad de Buenos Aires sigue obsoleta y estancada como está, el kirchnerismo va a ser una realidad y eso no lo podemos permitir”.

“El problema es que cuando te estancas, tenes al kirchnerismo. Y no estamos dispuestos a ceder ante el kirchnerismo”, añadió.

Versus el PRO

Sin vueltas, Adorni sentenció: “Veo obsoleto al PRO en el Gobierno de la Ciudad. El PRO no entendió la vuelta de página que dio la sociedad en el 2023”.

Y continuó: “El PRO no está entendiendo las demandas de la gente en la Ciudad, que son pagar menos impuestos, no ver al político derrochar en cualquier cosa y que se le complique la vida para abrir un negocio con miles de trámites que llevan 40 días. La gente quiere vivir más tranquila en su vida cotidiana sin sentir al Estado presente”, enumeró.

“Ellos (el PRO) valoran las ideas de Santoro. Se han quedado en otros tiempos”, fustigó.

¿Qué Ciudad imagina La Libertad Avanza?

Adorni señaló que imagina “una Ciudad que deje de estar estancada como está. El PRO le hizo mucho bien a la Ciudad porque está mejor que hace 17 años, pero está peor que hace dos años”, admitió.

Entre los puntos que criticó de la actual Ciudad, marcó “el Estado grande porteño y el afano de impuestos para bancar gastos innecesarios”.

La principal propuesta

Para Adorni, la obsesión está en hacer una Ley Bases en la Ciudad que tenga el espíritu de la nacional, pero adaptada a lo local, para flexibilizar trámites, permitir privatizaciones de empresas y manejos más transparentes en las concesiones”.

Durante la entrevista televisiva, Adorni sostuvo que “es una elección de Argentina porque es una elección de modelos y de ideas”.

Sin embargo, luego aclaró: “En lo formal, es una elección local para renovar la mitad de la Legislatura porteña, pero con las ideas nacionales que queremos que lleguen a la Ciudad y a todos los rincones del país”.

Y remarcó: “La Ciudad la va a seguir gestionando Jorge Macri y eso hay que aclararlo porque hay muchos candidatos que plantean cosas como que a partir del 10 de diciembre van a gestionar ellos y eso no es así”.

“Todos los problemas que tiene la Ciudad en lo cotidiano es responsabilidad del Gobierno porteño”, insistió Adorni.