Adoptan medidas contra participantes de carreras de calle sin dorsal

Las principales empresas organizadoras de carreras de calle anunciaron la implementación de un registro común que impedirá a los corredores que participen de las competencias en forma irregular la inscripción a otras que se realicen en el futuro.

En un comunicado conjunto, Asociación Ñandú, Sportsfacilities y Club de Corredores explicaron que en los últimos años aumentó significativamente la participación de corredores sin dorsal o con dorsales falsificados.

Según las organizaciones, la participación sin dorsal en las carreras de Argentina supera por 10 veces a los países de primer mundo.

Esta situación -en algunas carreras se estima que estos casos representan hasta el 25% de los corredores- afecta de sobremanera la seguridad e impacta negativamente a la organización y sobre todo la experiencia de los participantes, advirtieron.

Al respecto explicaron que los permisos para realizar una carrera se otorgan en función a la cantidad de corredores inscriptos y contemplan seguros, equipos médicos, ambulancias. socorristas, contratación de policía adicional y agentes de tránsito.

Participar sin estar inscripto o sin dorsal pone en riesgo la atención médica, afecta servicios como baños, hidratación, medallas y otros que se realizan en base a los corredores confirmados; y genera mayor congestión en la largada y durante el recorrido.

Por ello, todo corredor detectado participando sin inscripción será bloqueado para inscribirse en futuras carreras organizadas por las tres organizaciones; y quienes deseen regularizar su situación podrán hacerlo mediante una donación al Hospital de Niños, el Hospital Fernández o Fundación Garrahan.